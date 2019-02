4 febbraio 2019- 17:05 Pd: Parisi, 'su europee no prese in giro, candidati dicano che vogliono fare'

Roma, 4 feb. (AdnKronos) - "Basta capirsi evitando di prendersi in giro. Almeno su una scadenza così vicina e una scelta così importante come quella imposta dalle prossime elezioni europee, mi farebbe piacere sentire ognuno dei tre candidati pronunciarsi con parole chiare e forti. Non è proprio quello che è accaduto nella convenzione di ieri". Arturo Parisi si rivolge così, parlando all'Adnkronos, ai tre candidati alla segreteria Pd Nicola Zingaretti, Maurizio Martina e Roberto Giachetti. Una mancanza di chiarezza, secondo Parisi, anche sul Manifesto di Carlo Calenda: "Limitarsi a definire la proposta di Calenda come un utile contributo non è sufficiente. Chi voterà il 3 marzo ha diritto di sapere cosa ne sarà del suo voto, almeno su una scelta come quella europea associata nientedimeno che alle elezioni del 1948, una scelta che dovrà essere dichiarata a immediato ridosso del voto". "In un tempo ordinario anche questa scelta potrebbe essere affidata agli organi ordinari. Ma, a congresso aperto, mi sembra inconcepibile sottrarre dall’ordine del giorno una decisione così importante".