19 giugno 2019- 12:48 Pd: Parrini, 'centro non è compito dem? Provenzano mina basi partito'

Roma, 19 giu. (AdnKronos) - "Dire, come fa Peppe Provenzano della segreteria, che la rappresentanza del centro non è più compito del Pd, significa minare le basi su cui il Pd nacque come casa comune e plurale del centrosinistra italiano e negare la vocazione maggioritaria richiamata anche ieri da Zingaretti". Lo scrive Dario Parrini su twitter.