10 ottobre 2019- 19:28 Pd: Parrini entra in commissione Statuto

Roma, 10 ott. (AdnKronos) - "Sono stato chiamato a far parte della Commissione Nazionale per la Riforma dello Statuto del Pd presieduta da Maurizio Martina". Lo scrive Dario Parrini su Fb."Ne sono onorato e mi fa piacere, perché passa inevitabilmente dalla riforma statutaria la formulazione delle linee-guida di una grande sfida: quella della ridefinizione dell'identità organizzativa del nostro partito, degli strumenti di cui deve dotarsi per rafforzare il proprio radicamento sociale, la propria capacità comunicativa e la partecipazione dei cittadini alla vita politica".