18 marzo 2019- 20:04 Pd: Parrini, 'ok dialogo comuni, ma no a lista con Mdp a europee'

Roma, 18 mar. (AdnKronos) - "Giusto dialogare anche a sinistra in vista delle elezioni nei comuni. Una lista unica tra Pd e gli scissionisti di Mdp per le Europee sarebbe invece una scelta nella direzione sbagliata e un segnale che disorienterebbe un pezzo importante di popolo del Pd. Spero sinceramente che Zingaretti non imbocchi questa strada". Lo afferma il senatore dem, Dario Parrini.