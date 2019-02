20 febbraio 2019- 14:28 Pd: per il congresso presentate in Veneto 51 liste

Venezia, 20 feb. (AdnKronos) - Le liste venete per l’elezione dei componenti l’assemblea nazionale del Partito democratico sono state presentate ieri. Lo riferisce Raffaela Salmaso che presiede la Commissione congresso regionale: "La presentazione delle liste è andata bene - afferma Salmaso - il lavoro si è svolto in un clima sereno e di collaborazione tra i membri della commissione e i rappresentanti delegati dei tre candidati alla segreteria nazionale". Complessivamente sono state presentate 51 liste con un totale di 225 candidati, da cui dovranno essere eletti i 75 rappresentanti veneti nell’assemblea nazionale. I collegi sono 17. Per quanto riguarda i capilista, 24 sono donne e 27 uomini, la presenza di genere complessiva è bilanciata al 50 per cento."L'età media dei candidati è di 50 anni - nota Salmaso - ma ci sono giovanissimi 18enni che si sono messi in gioco e persone nuove che guidano diverse le liste, indice di un interesse crescente per un Partito Democratico pronto a rinnovarsi".