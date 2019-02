19 febbraio 2019- 15:29 Pd: per primarie 348 seggi su tutta la città metropolitana di Milano

Milano, 19 feb. (AdnKronos) - Saranno 348 i seggi allestiti in tutta la città metropolitana di Milano per le primarie del Pd, con un record per il capoluogo, dove saranno 136, uno dei numeri più alti registrati alle primarie del partito. I seggi non saranno solo gazebo e circoli di partito: sarà possibile votare anche nei seggi allestiti all’interno di associazioni, come sedi di Acli, Anpi, Arci, Cgil e altre sigle del terzo settore, oltre agli spazi civici altri locali privati, come bar, pub, pizzerie, negozi e uffici. In tutto, oltre duemila volontari si alterneranno ai seggi per garantire lo svolgimento delle primarie: un iscritto su quattro sarà impegnato nelle operazioni di voto.