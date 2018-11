24 novembre 2018- 15:55 Pd: petizione per Congresso a gennaio, boom firme in poche ore/Adnkronos

Roma, 24 nov. (AdnKronos) - Duemila firme in poche ore per chiedere che le primarie del Pd si tengano entro gennaio. Promotrice la deputata dem, Lia Quartapelle. Tra gli aderenti Marianna Madia, Giorgio Gori, Brando Benifei (dei Centofiori-Under 35 Pd). E poi c'è Paolo Gentiloni che già da un po' è in prima linea per accelerare i tempi del congresso e ha ribadito la cosa anche oggi in tv. "Quando ieri sera ho letto che la commissione congresso era intenzionata a indicare la data del 3 marzo per le primarie -spiega Quartapelle all'Adnkronos- ho aperto una pagina su change.org per lanciare una petizione per il congresso a gennaio. Da stanotte abbiamo raccolto già 2000 firme. Trasversali rispetto al sostegno ai vari candidati in campo". "Ovunque vai, a qualsiasi iniziativa, la domanda è sempre la stessa: quando facciamo il congresso? I nostri militanti, ma anche l'Italia ha bisogno di un Pd combattivo e per questo -continua Quartapelle- il congresso va fatto il prima possibile. Serve anche ai candidati, credo sia loro interesse non prolungare le cose fino a marzo. Capisco le regole congressuali ma se c'è la volontà politica, tutto si supera".