24 novembre 2018- 15:55 Pd: petizione per Congresso a gennaio, boom firme in poche ore/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - La petizione verrà portata in Direzione, la prossima settimana, dove si dirà l'ultima parola sul data e regole del congresso. "L'Italia -si legge pagina di Change.Org della petizione- ha bisogno di una opposizione combattiva e determinata. Sono passati quasi nove mesi dalle elezioni del 4 marzo. Non si può più aspettare. Bisogna fissare al più presto la data del congresso del Pd".Per questo "chiediamo che la Direzione del Partito Democratico decida di svolgere il congresso nazionale e le primarie del Pd entro gennaio 2019. Il Pd deve al più presto mettersi al lavoro con tutte e tutti, con i movimenti civici, le manifestazioni spontanee, le iniziative di resistenza civile, le tante e i tanti cittadini che chiedono come dare una mano a contrastare il governo dei nazionalpopulisti". Conclude Quartapelle: "Facciamo presto, facciamo bene: non possiamo essere schiavi dello Statuto o di un paio di elezioni regionali (Abruzzo e Basilicata, ndr). Spero che si uniscano altre voci nelle prossime ore e che i candidati dicano la loro".