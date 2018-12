6 dicembre 2018- 15:32 Pd: Pittella, ritiro Minniti cambia scenario congresso, serve riflessione

Roma, 6 dic. (AdnKronos) - "Il ritiro di Minniti non è una buona notizia per il Pd e per il Paese. Minniti avrebbe rappresentato quell’area riformista che è indispensabile perché il Pd rimanga fedele alle sue ragioni fondative". Lo dichiara il senatore del Pd, Gianni Pittella. "Un congresso privo di questo pluralismo certificherebbe uno snaturamento del Pd, e determinerebbe uno spaesamento per tanti di noi. Mentre la coalizione di governo continua ad arrecare danni gravi al Paese, il Pd deve mettere in campo tutte le sue energie e la sua capacità di rappresentare le grandi culture democratiche da cui è nato". "È saggio che tutti riflettano a seguito di questo ritiro che cambia lo scenario congressuale, consentendo di riarticolare le candidature e le proposte programmatiche e politiche ad esse collegate. Un Pd forte e plurale è un bene per il Paese e per l’Europa”, conclude.