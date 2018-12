23 dicembre 2018- 12:14 **Pd: Pizzarotti, danni da D'Alema e Renzi, vecchi saggi lascino scena**

Roma, 23 dic. (AdnKronos) (di Ileana Sciarra) - Nel centrosinistra "leader non ne vedo, ma è un problema. Ci sono troppi vecchi saggi che devono uscire di scena. A partire da D'Alema, che alla fine è sempre egemone, può demonizzare e demolire persone. Ora ci si è aggiunto Renzi, danneggiato da D'Alema ma a che sua volta danneggia altri e ora fa correre Giachetti" al congresso dem "solo in opposizione, per togliere voti ad altri e non per fare qualcosa. Il tutto, dopo aver demonito Minniti". Lo dice, in un'intervista all'Adnkronos, il sindaco di Parma Federico Pizzarotti, presidente di Italia in Comune. "C'è un antagonismo che non fa emergere nessuno - osserva - perché immagino che persone capaci e degne ce ne siano, ma sono troppo divisi su nomi fazioni e non parlano di temi e programmi".