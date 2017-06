PD: POLLASTRINI, NON HO CONSIGLIATO A CUPERLO DI LASCIARE (2)

14 giugno 2017- 14:31

(AdnKronos) - "Per questo le parole 'ponti' e 'dialogo' per me valgono. Voglio farlo dal Pd e mi piacerebbe che tutto il Pd lo praticasse. Sarebbe bello che fuori dal partito, altre sigle, associazioni e persone volessero la stessa cosa. Infine, immaginazione per immaginazione, dichiaro la mia: in Europa e da noi, meticciare e unire nuove e vecchie famiglie sul grande tema di come rappresentare liberta', uguaglianza e diritti umani in questo mondo cosi' sottosopra. Sono convinta che altrimenti nessuno puo' farcela da solo'', spiega Pollastrini che conclude chiamando tutti a impegnarsi "per le nostre candidate e i nostri candidati impegnati nei ballottaggi".