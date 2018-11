27 novembre 2018- 18:26 **Pd: primarie 3 marzo, proposta commissione congresso**

Roma, 27 nov. (AdnKronos) - Primarie il 3 marzo. La commissione congresso dem, in corso al Nazareno, dovrebbe confermare la proposta, a quanto viene riferito, della prima domenica di marzo per i gazebo. Data già indicata nelle riunione della scorsa settimana. La decisione definitiva domani in Direzione.