PD: PRODI, PISAPIA NON MI PARE VOGLIA ROMPERE CON DEM

6 giugno 2017- 21:59

Roma, 6 giu. (AdnKronos) - Federare il centrosinistra? "Pisapia a Milano lo ha fatto. Lo descrivete come una specie di rifondarolo, ma non è così...". Lo dice Romano Prodi a Carta Bianca. "Il compito di un partito centrosinistra è armonizzare le forze progressiste in modo da avere quel riformismo di cui il paese ha bisogno. E questo è quello che ho fatto anche io". "Per ora -aggiunge Prodi- Pisapia ha creato un attesa. Aspettiamo che si concretizzi e quello che vorrei è il riaccorpamento del Pd e Pisapia mi pare che non abbia alcuna intenzione di fare rotture".