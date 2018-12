13 dicembre 2018- 15:02 Pd: Prodi, Renzi decida se stare dentro o fuori politica

Roma, 13 dic. (AdnKronos) - "Le due bandiere quella italiana, quella europea, sono queste le nostre due bandiere, soltanto una volta sono state tolte quelle europee con mia grandissima rabbia. Non ho chiamato Matteo Renzi dopo quell'episodio, un privato cittadino parla solo se interrogato, non interroga. Credo però che lui debba decidersi o sta fuori o dentro alla politica, non può stare in mezzo all’uscio". Così Romano Prodi, intervenuto su Radio 24 a '24 Mattino' di Maria Latella e Oscar Giannino.