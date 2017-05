PD: PRODI, RENZI FEDERI CENTROSINISTRA MA NON SO SE VUOLE, MIO TEMPO FINITO (2)

18 maggio 2017- 18:33

(AdnKronos) - "Se si vuole perdere, ci si divide. Io -ha detto ancora Prodi- sono perché si rimettano assieme tutte queste anime. E io ho sempre voluto un governo di centrosinistra. Se c'è saggezza, il centrosinistra può tornare insieme, è un'alleanza naturale". Quanto a Pisapia, "mi aspetto che faccia un suo programma e prenda una decisione perché finora si è proposto come aggregatore, creando molte attese, ma non ancora come protagonista ufficiale della politica nazionale. Ha un ottimo record di governo in una città affatto facile come Milano, è una persona saggia e pur venendo da una formazione laica, ha governato facendo accordi con tutti".Per la premiership, invece, "in un sistema democratico, che il capo del governo sia anche il capo del partito -ha concluso l'ex premier- non è sempre positivo perché in questo momento ad esempio i partiti hanno bisogno di popolarizzazione, di tornare ad essere presenti sul territorio. Renzi può benissimo andare a Palazzo Chigi ma serve qualcuno che si occupi del partito".