8 marzo 2019- 10:45 Pd: Prodi, 'spero che accanto ci sia forza liberal moderata'

Roma, 8 mar. (AdnKronos) - “Lo spazio per un altro partito c’è e con una legge elettorale come quella che abbiamo oggi, immaginata solo per rendere non governabile il Paese, bisogna augurarsi che qualcosa di nuovo nasca e che prima o poi accanto al Pd ci sia una nuova forza per così dire liberal moderata”. Lo dice Romano Prodi, in un'intervista al direttore de 'Il Foglio' Claudio Cerasa.