PD: PRODI, SPERO ROTTURA SI RICOMPONGA

6 giugno 2017- 21:57

Roma, 6 giu. (AdnKronos) - "Io per quello che desidero, vorrei unità e un qualche accordo. Sono sempre stato opposto all'uscita di Bersani perché le divisioni non servono, non portano a nulla e quindi la mia posizione è l'auspicio di un dialogo e una ripresa di una forza che alla fine ha ancora le strutture di un partito e una partecipazione popolare anche se indebolita". Lo dice Romano Prodi a Carta Bianca su Rai 3.