6 marzo 2019- 17:13 Pd: Prodi, 'Zingaretti si circondi di gente nuova e mantenga promesse'

Roma, 6 mar. (AdnKronos) - "L'auspicio a Zingaretti è di mettere in atto le dichiarazioni che ha fatto in questi giorni. Ha messo in fila le cose bene: il lavoro, l’inclusione, un’apertura a coloro che se ne erano andati e l’Europa. Quello che mi auguro è che le possa mettere in atto con attorno parecchia gente nuova”. Lo ha detto Romano Prodi a SkyTg24.“Il Partito Democratico – ha continuato Prodi - è trainante del riformismo, ma non può essere l’unica forza del riformismo se vogliamo che ritorni ad avere la leadership del Paese. Certamente non si può ritornare all’Ulivo che è cosa passata, ma in tutto il mondo la democrazia, quando prevale, prevale come coalizione. Non c’è nessun posto in cui un singolo partito possa prevalere”.