23 settembre 2019- 11:48 Pd: prodiano Soverini dal Misto passa ai dem, 'con Zingaretti più inclusivi'

Roma, 23 set. (AdnKronos) - Serse Soverini, prodiano della prima ora e attualmente iscritto al gruppo Misto della Camera, ha deciso di aderire al Pd. "Con Nicola Zingaretti -dice in un'intervista al Corriere- è emerso un profilo più aperto e inclusivo del partito. Questo mi ha convinto che per tenere fede al progetto di centrosinistra configurato nel 2018 dovevo prendere la tessera del Pd. Credo la cosa migliore sia quella di raccogliere tutte le culture del centrosinistra in un unico soggetto politico". Soverini è l'unico deputato di Insieme, mentre al Senato c'è Riccardo Nencini che invece ha fatto una scelta diversa con Matteo Renzi. "La mia -prosegue Soverini- è una storia ulivista, ero sul pullman di Prodi nel '95 e poi sono stato suo assistente a Palazzo Chigi. La nascita di un partito come quello Democratico era l'orizzonte che mi prefiggevo fin dall'inizio".