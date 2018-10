17 ottobre 2018- 18:16 Pd: programma Forum 27-28 ottobre a Milano

Roma, 17 ott. (AdnKronos) - Si comincia la mattina di sabato 27 ottobre e fino all'ora di pranzo di domenica 28, con le conclusioni di Maurizio Martina, al The Mall di Milano, si svolgerà il 'Forum per l'Italia'. Una conferenza programmatica, si sarebbe detto un tempo. Il programma prevede l'avvio dei lavori sabato alle 10.30 con l'introduzione di Tommaso Nannicini su 'Le parole che abbiamo perso'. Poi gli interventi di Mauro Calise su 'Democrazia, tecnologia e partiti', Enrico Giovannini su 'Lo sviluppo sostenibile per le politiche di oggi e domani', Ilaria Madama su 'Generi, generazioni e stato sociale'. Alle 14.00 prenderanno il via 11 tavoli tematici, la 'Discussioni parallele', come si legge nel programma. Questi i titoli: Serve ancora la politica o basta la Rete?; Immigrazione: inseguire o governare?; A che serve studiare?; Nuovi monopoli: di chi sono i dati?; Lavoro o sussidio?; Politica economica e mercati: chi crea lo spread?; Ricchi e poveri: come si salva la classe media?; Città e provincia: luogo o valore?; Chi ha paura delle donne?; Come si usa la tecnologia in politica?; Tutto questo conta senza un pianeta?. Dalle 16.00 la discussione plenaria, dal titolo 'Fine dell’Europa o nuovo inizio?', con gli interventi di Pedro Sanchez, presidente del governo della Spagna e segretario generale PSOE, Federica Mogherini, Alto Rappresentante dell’Unione per gli affari esteri, Frans Timmermans, Primo Vicepresidente della Commissione Europea e probabile candidato dei progressisti alla presidenza della commissione Ue. Ed ancora Maurizio Ferrera su 'Rischi in comune: verso l’Unione sociale' e Lucrezia Reichlin su 'Quale governo dell’economia per l’Europa'.