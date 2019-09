21 settembre 2019- 12:16 Pd: Raciti, ‘scissione? Non è liberazione, Italia Viva non è nemico’

Palermo, 21 set. (Adnkronos) - ‘Non ci libera da intrusi, sbaglia anche chi pensa che non sia successo niente’ "Quello che contesto è l’idea che si stia meglio in un partito se si è di meno. Non condivido l’atteggiamento di chi pensa che questa scissione sia da accogliere come un fatto positivo perché ci libera dagli intrusi. E’ sbagliato pensare che o non sia successo niente o addirittura sia successa una cosa positiva". A dirlo è stato l’ex segretario dem siciliano e parlamentare alla Camera, Fausto Raciti, durante una conferenza stampa a Palermo in cui ha presentato una nuova associazione ‘Newdeal’, rispondendo ai cronisti sulla scissione interna al partito con la nascita della nuova formazione politica di Renzi. "Io voglio continuare a parlare con coloro che confluiscono in questo nuovo contenitore, Italia Viva, persone che non considerò mai nemici. Però, più che chiedermi cosa fanno loro, mi chiedo cosa facciamo noi per rendere il Pd un partito accogliente e rappresentativo, in cui altre storie possano riconoscersi".