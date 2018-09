19 settembre 2018- 11:40 Pd: Raciti lancia 'In Comune', non mi ricandido a segreteria Sicilia

Palermo, 19 set. (AdnKronos) - "Non sarò ricandidato alla segreteria regionale del Pd siciliano. Sono stati quattro anni difficili e logoranti che mi impongono l’onestà intellettuale di considerare conclusa questa esperienza: serve una novità". Lo dice Fausto Raciti, segretario regionale del Pd, all’indomani dell’approvazione del regolamento quadro per lo svolgimento dei congressi. Per il democratico è necessario "un profondo ripensamento del Pd e del suo modo di funzionare e stare assieme. Sono convinto che il Pd debba avere la capacità, in Sicilia in particolare, di intrecciare una dura battaglia di opposizione, un profondo rinnovamento, e una capacità di tenersi 'largo', coinvolgendo tutte quelle forze che oggi non sono nel Pd ma che possono riconoscersi nelle nostre battaglie".