PD: RACITI, STOP BALLETTI SU PRIMARIE, DISCUSSIONE IN DIREZIONE E CON ALLEATI

3 maggio 2017- 18:07

Palermo, 3 mag. (AdnKronos) - "I risultati di Renzi alle primarie in Sicilia sono positivi: dove si è saputo creare un buon clima politico i dati vanno oltre le migliori aspettative. Così come molto incoraggianti sono i dati di affluenza al voto, con più di 110mila partecipanti". Lo dice Fausto Raciti, segretario regionale del Pd in Sicilia, a proposito dei risultati definitivi delle primarie nell'Isola. "Ora bisogna valorizzare questa prova di fiducia che gli elettori hanno dato partecipando al voto" aggiunge. "E' mia intenzione integrare la segreteria regionale con le aree politiche emerse dal congresso che non vi sono rappresentate - puntualizza Raciti - e convocare al più presto una direzione regionale con all'ordine del giorno 'elezioni amministrative ed elezioni regionali' nella quale affrontare anche il tema delle primarie, come annunciato nelle scorse settimane. Credo - prosegue il segretario dem - che la discussione vada portata nei luoghi decisionali del Partito democratico e le decisioni affrontate insieme alla coalizione che ci proponiamo di costruire. Non frustriamo di nuovo la gente che ci ha dato fiducia con balletti e improvvisazioni" conclude Raciti.