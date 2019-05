28 maggio 2019- 17:39 Pd: Renzi, '12 luglio a Milano grande iniziativa contro fake news'

Roma, 28 mag. (AdnKronos) - "Iniziate a segnarvi in agenda il 12 luglio a Milano: in quella sede lanceremo la prima grande iniziativa dei comitati, una gigantesca battaglia contro le fake news". Lo dice Matteo Renzi in diretta Fb.