28 maggio 2019- 17:39 Pd: Renzi, '18-20 ottobre Leopolda 10, sarà edizione speciale'

Roma, 28 mag. (AdnKronos) - "Dal 18 al 20 ottobre ci sarà la Leopolda numero 10 e sarà un'edizione speciale non solo per decennale, ma sarà il luogo dove andare a parlare con i ragazzi più giovani perchè vittoria di Salvini fa crescere la voglia di non arrendersi". Lo dice Matteo Renzi in diretta Fb.