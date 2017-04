PD: RENZI A CORVIALE, UE METTA SOLDI PER PERIFERIE

27 aprile 2017- 18:13

Roma, 27 apr. (AdnKronos) - "Noi abbiamo messo 2 miliardi per le periferie e li abbiamo dati a tutti i comuni a prescindere da chi li governa. Domani saremo a Bruxelles per dire ai signori di Bruxelles che se l'Europa non mette soldi sulle periferie non serve a niente. Il terrorismo è nato nelle periferie delle capitali europee, non a Lampedusa. Serve un piano Junker anche per le periferie". Lo dice Matteo Renzi ad un'iniziativa a Corviale a Roma. L'ex-premier con Maurizio Martina e Marco Minniti ha incontrato i ragazzi che hanno vinto un premio europeo per il calcio sociale e ha dato appuntamento tra 6 mesi, "il 27 ottobre ci rivediamo e vediamo su quali punti andati avanti e su quali no, perchè la storia delle periferie non riguarda solo Corviale ma riguarda il futuro dell'Italia e dell'Ue".