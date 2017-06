**PD: RENZI, A MILANO IDEE PER ITALIA, NO FORMULE POLITICHE PASSATO**

30 giugno 2017- 17:21

Roma, 30 giu. (AdnKronos) - No a "inseguire polemiche astratte e fumose che interessano solo gli addetti ai lavori. A noi interessa cambiare la vita delle persone, non inseguire le formule della politica del passato". Lo scrive Matteo Renzi su Fb. "Per questo ci vediamo a Milano tra qualche ora con i circoli, per questo faremo la campagna elettorale parlando di contenuti e di idee. Solo di questo".