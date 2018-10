8 ottobre 2018- 12:56 Pd: Renzi, alla Leopolda non si parla di congresso

Roma, 8 ott. (AdnKronos) - "Attenzione: chi viene alla Leopolda per parlare di congresso Pd o di correnti del Pd… può stare a casa. Già. Il congresso del Pd e il dibattito interno sono temi molto interessanti. Chi vuole confrontarsi su questo potrà farlo in qualsiasi sede (compreso il Forum Programmatico di fine mese a Milano e un evento a Salsomaggiore a inizio novembre), ma NON ALLA LEOPOLDA". Lo scrive Matteo Renzi nella enews a proposito della Leopolda del 19, 20 e 21 ottobre."Alla Leopolda si parla dell’Italia, di come impostare una vera e propria Resistenza Civile contro la cialtronaggine del Governo, di quali idee proporre, di come valorizzare persone che vengono dai territori, di come combattere le Fake News. Di come lavorare a livello culturale nei prossimi mesi che saranno caldissimi. Alla Leopolda non si parla di correnti dentro il Pd né di candidati al congresso", sottolinea l'ex-segretario dem."Per chi invece ha voglia di proporre, lottare, riflettere: non vediamo l’ora di incontrarci. Il tema, quest’anno, sarà 'Ritorno al Futuro'”, conclude.