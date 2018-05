2 maggio 2018- 19:27 Pd: Renzi, alleanza con M5S errore, tradirebbe nostri elettori

Roma, 2 mag. (AdnKronos) - "Personalmente credo che la linea che il Pd ha tenuto, la linea del 'tocca a loro', sia quella più giusta. Qualcuno dei nostri amici e compagni di partito – come Piero Fassino ieri sera a Porta a Porta – ha chiesto al Pd di allearsi con il Movimento Cinque Stelle per un nuovo bipolarismo centrosinistra-centrodestra. A me sembra un errore. Chi ci ha votato, lo ha fatto sulla base di una proposta radicalmente alternativa al Movimento Cinque Stelle. Un’alleanza con i grillini tradirebbe il mandato degli elettori". Lo scrive Matteo Renzi nella enews. "Ci divide soltanto una campagna elettorale basata sugli insulti, sugli attacchi personali e sulle promesse irrealizzabili: ci divide un’idea di futuro, dal reddito di cittadinanza ai vaccini. E io che ho sempre combattuto la logica del partito-azienda di Berlusconi non credo che sia nel Dna del Pd finire alleati con l’azienda-partito di Casaleggio", aggiunge.