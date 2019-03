5 marzo 2019- 19:59 **Pd: Renzi, buon lavoro a Zingaretti, stop beghe correnti**

Roma, 5 mar. (AdnKronos) - "Nicola Zingaretti è il nuovo segretario del Pd dopo aver vinto in modo netto le primarie. Grazie a Maurizio Martina, Bobo Giachetti e a tutti i volontari per aver reso possibile questo festival della democrazia. Al Segretario l’augurio più affettuoso di buon lavoro. La mia speranza è che adesso non si ricominci col fuoco amico, che io ho conosciuto bene come vittima. Si faccia politica, dunque, lasciando il Pd fuori dalle beghe di cortile delle correnti interne". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.