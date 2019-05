22 maggio 2019- 20:02 Pd: Renzi, 'caratteraccio? serve per cambiare l'Italia e l'Ue'

Roma, 22 mag. (AdnKronos) - "Oggi serve scrivere una pagina nuova ma se vengono a dirci che il problema è il caratteraccio, io rispondo che senza caratteraccio non avremmo avuto diritto civile, un milione di posti di lavoro, industria 4.0. Abbiamo bisogno di caratteracci per cambiare l'Italia e l'Europa". Lo dice Matteo Renzi a un'iniziativa elettorale per le europee.