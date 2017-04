PD: RENZI CHIUDE A CASERTA, ORLANDO A ROMA, EMILIANO A POLIGNANO

28 aprile 2017- 18:36

Roma, 28 apr. (AdnKronos) - Caserta, Roma e Polignano. Queste le città scelte dai candidati alla segreteria Pd per la chiusura domani della campagna delle primarie. Matteo Renzi sarà a Caserta domani mattina con il ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini. Mentre Andrea Orlando alle 10.15 sarà a Norcia per l'inaugurazione Relais et Chateaux Palazzo Seneca e quindi a Roma dove alle 12 parteciperà a incontro con il mondo della cultura al Caffè della Casa del Cinema, alle 17.30 il Guardasigilli andrà alla Mensa delle Comunità Sant'Egidio e infine chiusura alle 21 con una festa al Salotto palatino al Circo Massimo. Agenda tutta pugliese invece per Michele Emiliano che alle 13.30 sarà al Circolo canottieri Barion, Molo S. Nicola n°5, per la conferenza stampa chiusura del Bif&est,Bari International Film Festival. Alle 18 Emiliano chiuderà al campagna in piazza San Benedetto a Polignano a Mare e quindi parteciperà alla serata del Bif&est al Teatro Petruzzelli.