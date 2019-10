24 ottobre 2019- 18:40 **Pd: Renzi 'cita' Mieli su social, 'colpito da fuoco amico tutti i giorni'**

Roma, 24 ott. (Adnkronos) - "Paolo Mieli è uno storico e un giornalista di grande prestigio. In questi 40 secondi dice una semplice verità che altri hanno sempre negato. Grazie per l’onestà intellettuale, Direttore. Ora occupiamoci di futuro #ItaliaViva". Lo scrive Matteo Renzi su twitter postando un frammento di un'intervista a Paolo Mieli su La7 in cui l'ex-direttore del Corriere dice che "Renzi, da segretario del Pd e da presidente del Consiglio è stato sottoposto a un fuoco di fila che non ha precedenti (...) non ha avuto un solo giorno senza che venisse colpito dal fuoco amico".