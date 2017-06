PD: RENZI, COALIZIONE? SI STA INSIEME SE SI CONDIVIDONO STESSE IDEE

27 giugno 2017- 21:11

Roma, 27 giu. (AdnKronos) - "Basta discutere di coalizioni, emendamenti, leggi elettorali. Alla fine queste discussioni autoreferenziali non producono nulla di interessante. Si sta insieme se si condividono le idee. Se si ha la stessa visione del futuro. Se non ci si vergogna dei risultati ottenuti insieme". Lo scrive Matteo Renzi nella enews."Il voto nazionale non è il voto amministrativo: gli italiani ci sceglieranno se avremo un progetto vincente per l’Italia, non se accoglieremo un partitino in più o in meno in coalizione o se presenteremo un emendamento alla legge elettorale", aggiunge."E per scrivere insieme le idee per l’Italia di domani -prosegue il segretario del Pd- abbiamo il bisogno di non chiuderci in noi stessi. Di ascoltare tutti. Di confrontarci con tutti. A cominciare dai nostri circoli del Pd che incontreremo venerdì e sabato a Milano per 'Italia 2020'".