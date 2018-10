21 ottobre 2018- 13:37 Pd: Renzi, colpa mia carattere? Nessuno detto niente finchè era ministro

Roma, 21 ott. (AdnKronos) - '"Un'ondata populista di destra demagogica non nasce dal carattere di uno di Rignano ma da un fenomeno che va affrontato o non vinceremo mai più. Lo capite o no questo cari amici che criticate il mio carattere? Le critiche sono venute anche da compagni di strada che non hanno avuto nulla da dire sul mio carattere fino a quando stavano a fare i ministri...". A quei compagni di strada "dico: vi abbraccio con affetto, amici". Lo ha detto Matteo Renzi alla Leopolda.