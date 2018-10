21 ottobre 2018- 14:00 Pd: Renzi, comitati civici non sono nuova corrente

roma, 21 ott. (AdnKronos) - "Noi partiamo continuando ciascuno a fare le proprie battaglie. I comitati civici non sono la creazione di una corrente Pd, ce ne sono fin troppe. Serve qualcosa di più ambizioso". Lo ha detto Matteo Renzi alla Leopolda invitando i partecipanti a creare comitati. "Tornando dalla Leopolda mettete su un comitato civico, non sono i comitati di Renzi, ma di chi non si arrende a un futuro dell'ignoranza. Se c'è uno a cui sto antipatico vale doppio". "Dicono: fate i comitati ma non ci sono elezioni, non ci sono primarie... Noi non li facciamo per votare ma per coinvolgere le persone, per la comunità come fattore costitutivo dell'Italia".