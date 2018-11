3 novembre 2018- 12:45 Pd: Renzi, comitati civici per completare rottamazione rimasta a metà

Roma, 3 nov. (AdnKronos) - I comitati civici "sono una cosa molto più ampia del Pd. Finalmente si stanno svegliando quelli che dicevano diamo una 'chance ai grillini'. Si rendono conto che rischiamo di sbattere e provano a dare una mano. Ma col Pd non lo fanno, con i comitati sì. Nel 2019 li riuniremo anche fisicamente. Saranno una grande novità per la politica italiana: completeranno la rottamazione che è rimasta a metà strada". Lo dice Matteo Renzi, nel libro di Bruno Vespa 'Rivoluzione. Uomini e retroscena della Terza Repubblica', in uscita da Rai Eri Mondadori il 7 novembre. "Io -aggiunge l'ex premier- sono orgoglioso del lavoro che abbiamo fatto in tre anni di governo. Ma quello è il passato e io voglio occuparmi del futuro".