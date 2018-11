10 novembre 2018- 13:19 Pd: Renzi, comunità senza leader non funziona

Roma, 10 nov. (AdnKronos) - "La politica di oggi ha tre elementi chiave: dettare l'agenda, modalità di comunicazione innovative per organizzare il consenso e una leadership. Perché se è vero che non esiste un leader senza una comunità, anche un comunitarismo senza leadership non funziona". Lo dice Matteo Renzi chiudendo l'iniziativa a Salsomaggiore. "Quando noi abbiamo tenuto questo atteggiamento abbiamo avuto un consenso molto alto. Il 40% è stato il frutto della capacità di dettare l'agenda, di organizzare il consenso e di una leadership", sostiene. Poi, dice l'ex premier ed ex segretario del Pd, si è fallito quando è venuta meno questa impostazione. "L'emblema dell'incapacità di esprimere la leadership, dettare l'agenda e organizzare consenso è stata la vicenda dello Ius Soli. O tu fa una battaglia e la vinci o decide di non porre il tema. Ma non si può dire che è una battaglia necessaria affermando insieme l'impotenza a portare avanti questa battaglia", conclude Renzi.