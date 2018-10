21 ottobre 2018- 13:36 Pd: Renzi, con accordo con M5S avremmo perso anima

Roma, 21 ott. (AdnKronos) - "Abbiamo fatto politica quando abbiamo detto di no al governo con i 5Stelle. Io ho rappresentato un pezzo di popolo in quel momento., Dicevano: 'Dai romanizzate i barbari, dai civilizzate i grillini, politicizzate l'antipoltica'. C'era un disegno sostenuto da molte personalità. Il loro disegno era trasformarci in piccoli alleati saggi dei 5 stelle e pensavano che l'ala moderata della destra altrettanto con Salvini, per fare un bipolarismo tra un populismo di sinistra e uno di destar". Lo dice Matteo Renzi alla Leopolda. "Noi abbiamo detto no a questo disegno. Non per i popocorn ma perchè la politica è fatta di valori e non di poltrone. Avete lanciato voi, in modo spontaneo, la campagna #senzadime e quando io sono andato da Fazio a dire che se volevano lo avrebbero fatto dentro di noi, non ho solo detto no a un accordo di coalizione ma ho detto no perchè avremmo perso la nostra anima. Era un accordo vantaggioso per le poltrone ma la politica non è solo scambio di nomine. Abbiamod etto no a un'operazione di potere".