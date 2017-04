PD: RENZI, CON PRIMARIE DIFENDO DEMOCRAZIA INTERNA

29 aprile 2017- 10:57

Roma 29 apr. (AdnKronos) - "Domani si vota dalle 8 alle 20 in tutta Italia per le primarie del Pd. Grazie innanzitutto ai volontari: è una grande festa della democrazia che nessun altro partito ha la forza di organizzare come facciamo noi, ma tutti gli altri partiti si sentono in dovere di criticare. Tra commentatori e addetti ai lavori è partito adesso il coro 'Dagli alle primarie'. Le vogliono sminuire, forse persino eliminare. Perché le primarie restituiscono potere ai cittadini, non agli accordi di potere dei gruppi dirigenti". Lo scrive su Facebook Matteo Renzi."Sparano sulle primarie -aggiunge- perché immaginano un sistema diverso di selezione della classe dirigente: due editoriali, tre lanci di agenzia, un blog, qualche cena. Vogliono tornare a decidere loro. Vogliono evitare che siate voi ad avere l'ultima parola. Difendo le primarie, difendo il Pd, difendo il diritto dei cittadini di scegliere chi governerà la città, il partito, il Paese". "Difendo le primarie perché la democrazia interna è un valore che non si baratta con niente. E difendo le primarie perché penso che una politica senza voti, una politica fatta solo di veti, non è politica. Andate a votare, domani. E andiamo avanti, avanti insieme. Senza parlare male degli altri candidati, ma raccontando -conclude Renzi- quale idea abbiamo per l'Italia di domani".