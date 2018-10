15 ottobre 2018- 18:08 Pd: Renzi 'conferenziere' per Celebrity Speakers Associates

Roma, 15 ott. (AdnKronos) - Matteo Renzi insieme a Jose Manuel Barroso e Michail Gorbaciov, al calciatore Franz Beckenbauer all'arbitro Pierluigi Collina, l'attore Colin Firth e il cantante Bob Geldof. Sono alcuni dei nomi della 'scuderia' di Celebrety Speakers Associates, una piattaforma che 'trova lavoro' come conferenzieri a personaggi famosi. E tra questi c'è anche l'ex-premier Renzi. 'Trasformare i rischi in opportunità è proprio di un leader', è lo slogan con cui si presenta Renzi nella sua pagina in cui riassume il suo curriculum di amministratore e premier, "il più giovane" ricorda della storia repubblicana. "Renzi è soprannominato il Rottamatore (lo Scrapper) per la sua ambizione di rinnovare l'establishment politico italiano". Si legge poi nel sito: "Cosa ti offre. Matteo Renzi ha una vasta esperienza nel campo delle questioni politiche ed economiche, sia in patria che all'estero". Ed ancora: "Come si presenta. Il pubblico apprezza il modo diretto di Matteo, il gentile senso dell'umorismo e il modo in cui esprime i suoi discorsi con chiarezza". Infine: "Come prenotare Matteo Renzi? Basta telefonare o inviarci un'e-mail".