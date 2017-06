PD: RENZI, CRITICATO SU BONUS 18ENNI MA ANCHE MACRON LO HA RIPRESO

26 giugno 2017- 18:03

Roma, 26 giu. (AdnKronos) - "Stasera la #terrazzaPd (ore 18.30 in streaming anche su questa pagina) si confronta su un tema molto discusso: il bonus diciottenni. Vi ricordate come è nato? Dopo il terribile attentato al Bataclan molti proponevano di investire solo in spese militari. Io andai allora nella sala Orazi e Curiazi del Campidoglio (quella dove fu firmata l'Istituzione delle Comunità Europee) e feci un ragionamento semplice: per ogni euro investito in sicurezza, un euro investiamolo in cultura. In educazione. Nella scommessa sull'identità della nuova generazione". Lo scrive Matteo Renzi su Facebook. "Il Bonus 18enni è un piccolo simbolo della nostra direzione di marcia. Un euro in sicurezza, un euro in cultura. Il Presidente Macron l'ha integralmente ripreso nel suo programma per la Francia. Qualcuno mi ha criticato, dicendo che non serve a nulla questo bonus. Tutto ciò che aiuta a essere consapevoli della grande ricchezza di essere cittadino italiano ed europeo per me invece è sacrosanto è doveroso", conclude.