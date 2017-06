PD: RENZI, DA OGGI #TERRAZZAPD, ALLE 19 CON MINNITI

5 giugno 2017- 18:13

Roma, 5 giu. (AdnKronos) - Matteo Renzi twitta l'appuntamento di stasera alle 19 con Marco Minniti per #terrazzaPd. Il segretario dem ha postato un video in cui ribadisce il senso dell'iniziativa: "Per tutto giugno e luglio daremo vita a dei dibattiti, a degli incontri, a degli approfondimenti. Iniziamo oggi alle 19 con Marco Minniti sul tema della sicurezza, il ruolo dell'Italia nel particolarissimo momento che stiamo vivendo ma anche la sicurezza come valore fondamentale della nostra democrazia". "Domani -spiega Renzi- parlermo di ambiente, climate change e dell'accordo di Parigi. Mercoledì riprenderemo su lavoro e Jobs Act. Insomma tutti i giorni #terrazzaPd: un modo di essere cittadini e non soltanto numerini, un modo per vivere concretamente non soltanto l'appartenenza al Pd ma anche la voglia di discutere e dialogare. Sui social e sulla rete ci troveremo per ragionare insieme di che tipo di Italia vogliamo per il futuro".