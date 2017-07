**PD: RENZI, DA SETTEMBRE GIREREMO TUTTA ITALIA IN TRENO**

1 luglio 2017- 13:19

Roma, 1 lug. (AdnKronos) - "Quando il 24 settembre chiuderà la Festa de L'Unità nazionale di Imola, noi saliamo su un treno per 5 mesi. Andremo in tutte le province d'Italia. Il treno è in preparazione, ci sarà una carrozza per i social, ci sarà una carrozza per gli incontri con la realtà del territorio". Lo annuncia Matteo Renzi all'assemblea dei Circoli a Milano.