3 maggio 2018- 18:16 Pd: Renzi, delegittimato Martina? Non capisco polemica

Roma, 3 mag. (AdnKronos) - Delegittimare Maurizio Martina? "Ma perché? Io davvero francamente non capisco tutte queste polemiche". Lo ha detto Matteo Renzi in un intervista realizzata il 1° maggio e in onda stasera a Piazza Pulita, a proposito delle tensioni nel Pd dopo la partecipazione alla trasmissione di Fabio Fazio. "Io faccio un’altra vita rispetto a prima, e mi scappa un po’ da ridere e forse anche da restarci male, pensando a tutte le polemiche che ci sono costantemente tutte le volte che apro bocca. Due mesi di silenzio, ho fatto un’intervista e ho detto una cosa che sinceramente mi sembra nemmeno poi così particolarmente interessante….", ha aggiunto Renzi.