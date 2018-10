18 ottobre 2018- 15:34 Pd: Renzi, ecco programma Leopolda, parliamo di futuro

Roma, 18 ott. (AdnKronos) - "I paletti di questa nona edizione: Ritorno al Futuro. Alla Leopolda parleremo del futuro dell’Italia, non del congresso del Pd. Chiunque può partecipare: non ci sono inviti, non ci sono veti. Ma chi vuole partecipare ci faccia una cortesia: si iscriva sul sito www.leopoldastazione.it così da agevolare il lavoro ai volontari (che ringrazio!!!)". Lo scrive Matteo Renzi nella enews presentando il programma della Leopolda, al via domani a Firenze. Si comincia domani sera alle "ore 21,00 – Ritorno al futuro. La prima serata è dedicata agli under30, ma vista la drammatica situazione finanziaria che il nostro Paese rischia di dover affrontare di nuovo ci sarà una sorta di introduzione su passato, presente e futuro della nostra economia. Ore 21,45 – In plenaria con i ragazzi più giovani. Coordina Elena Bonetti. Dalle 22,30 alle 24,00 ci saranno trenta tavoli coordinati da trenta ragazzi under 30 accompagnati da altrettanti parlamentari", scrive Renzi."Sabato. Ore 9,30 – Spazio agli amministratori. Un’ora di proposte da chi governa bene l’Italia, cioè i nostri sindaci. Coordina Anna Scavuzzo. Ore 10,30 – Inizia il lavoro dei tavoli. Cinquanta tavoli di proposte e discussioni. L’elenco sarà disponibile da venerdì sera in Leopolda. Tutte proposte per il futuro, semplici e concrete. Ore 14,30 – Il primo Talk della storia della Leopolda. Conduco io. Cinque ospiti: Roberto Cingolani, Federica Angeli, Roberto Burioni, Rula Jebrael. E il quinto? Lo scopriremo sabato", continua Renzi lanciando il giallo dell'ospite a sorpresa.