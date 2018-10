15 ottobre 2018- 19:04 Pd: Renzi, format Leopolda torna a origini con 'gong' e pochi big (2)

(AdnKronos) - "Sabato mattina -spiega Renzi- si parte con una serie di interventi molto tosti e poi spazio soprattutto agli amministratori: in Italia c’è ancora chi governa bene. E saliranno sul palco molti amici storici della Leopolda, sindaci e assessori. Quindi, verso le 11, inizieranno i lavori dei tavoli tematici, una caratteristica della Leopolda che viene ripresa sempre di più in tante altre iniziative"."Subito dopo pranzo mi trasformerò in un conduttore televisivo con alcuni ospiti speciali con i quali finalmente potrò fare il mio lavoro prediletto: l’intervistatore. Parleremo di ritorno al futuro con personaggi molto diversi e molto interessanti. Tra gli altri il medico Roberto Burioni che su Facebook e non solo lì combatte i venditori di fumo, Federica Angeli la giornalista che combatte la mafia a Ostia, Roberto Cingolani il padre dei robot italiani. Ma ci saranno anche altre gradite sorprese"."Domenica mattina chi vorrà, potrà trovarsi alle Cascine per una corsa in libertà. Poi assemblea in plenaria come tutti i giorni conclusivi della Leopolda: ascolteremo tante esperienze da quelle di chi combatte la vergogna della discriminazione a Lodi a chi lotta contro le Fakenews. Io chiuderò parlando poco prima di pranzo così da terminare per le 13-13.30", annuncia Renzi e conclude: "Abbiamo un boom di preiscrizioni: questa promette di essere la Leopolda col maggior numero di sempre di richieste di partecipazione".