18 ottobre 2018- 15:14 Pd: Renzi, governo incapace, da Leopolda per ripartire

Roma, 18 ott. (AdnKronos) - "Non ho più parole per descrivere l’incapacità di questo Governo. L’ultima di Di Maio sul condono è surreale. Toninelli e Di Maio hanno semplicemente bisogno di un po’ di riposo. Di molto riposo". Lo scrive Matteo Renzi nella enews. "L’Italia invece ha bisogno di ripartire. Anche per questo la Leopolda arriva nel momento più adatto a dire che rispetto ai grillini e ai leghisti noi siamo totalmente un’altra cosa. Mai come quest’anno sarà importante esserci. Esserci in tanti. Esserci col sorriso di chi non si arrende alla mediocrità e alla recessione", conclude.