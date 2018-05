2 maggio 2018- 19:25 Pd: Renzi, ho firmato documento, unità e stop polemiche inutili

Roma, 2 mag. (AdnKronos) - "Ho invitato tutti gli amici del Pd all’unità anche in vista della direzione di domani. Lorenzo Guerini ha proposto un documento (molto sobrio, nello stile che è proprio di Lorenzo) per evitare polemiche. Io l’ho firmato come molti altri parlamentari e membri di Direzione: no al governo Di Maio o Salvini, sì a lavorare insieme sulle regole del gioco, no a polemiche inutili". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.