PD: RENZI, HO IMPARATO LA LEZIONE DELLE TRE U

13 maggio 2017- 08:53

Roma, 13 mag. (AdnKronos) - "Sono uscito da Chigi e dal Nazareno senza rete di protezione, senza garanzie, senza indennità, senza vitalizio. Sono contento di questo. Per me è stata la lezione delle tre U. Umiltà, che serve sempre. Umanità, perché sono tornato ai rapporti disinteressati. Umore, perché ho ricominciato a sorridere liberato dal carico di responsabilità". Lo dice il segretario del Pd, Matteo Renzi, in un'intervista a 'Il Foglio'. "Avrei preferito vincere il referendum. Ma le tre U -ribadisce- mi hanno molto aiutato a cambiare la mia quotidianità”.